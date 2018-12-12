Елена Кривопатре

12 декабря 2018, 12:37

Происшествия

В Казани огласили вердикт присяжных отцу и сыну Гаврилюкам по делу об убийстве нумизмата

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Происшествия

В Казани огласили вердикт присяжных отцу и сыну Гаврилюкам по делу об убийстве нумизмата

Фото: архив

По двум эпизодам присяжные оправдали обвиняемых отца и сына.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Верховном суде Республики Татарстан огласили вердикт коллегии присяжных заседателей по уголовному делу об убийстве нумизмата. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следствия, 51-летний Юрий Гаврилюк и его 26-летний сын Кирилл в декабре прошлого года убили известного в городе нумизмата Евгения Тарасова. Они проникли в его квартиру и украли 3578 ценных монет общей стоимостью свыше 705 тысяч рублей.

Раскрытием преступления занимались сотрудники уголовного розыска УМВД России по Казани и оперативники отдела по расследованию особо важных дел УУР МВД Татарстана.

Отца и сына, подозреваемых в убийстве, задержали в ночь на 21 января в одном из гаражных кооперативов в Кировском районе Казани. В гараже Гаврилюков полицейские нашли похищенные у убитого альбомы с монетами. Позже обыски прошли в квартире задержанных, где нашли около 150 патронов иностранного производства и магазин от пистолета ПСМ.

«Все восемь присяжных заседателей единодушно признали Юрия и Кирилла Гаврилюков виновными в убийстве и разбое. В пятницу состоится обсуждение последствий вердикта. Затем прокурор и адвокат выступят в малых прениях, подсудимым предоставят последнее слово и после этого будет вынесен приговор суда», – сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда РТ Наталья Лосева.

Во время расследования преступления сотрудники уголовного розыска МВД по РТ пришли к выводу, что способ его совершения схож с убийством пожилой женщины.

Юрия Гаврилюка обвинили еще в одном преступлении, совершенном в 2015 году. Следствие утверждает, что он проник в квартиру пенсионерки Ледневой и убил ее, выстрелив ей в голову, когда она спала дома в своей постели. Гаврилюк украл у нее 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

По этому эпизоду голоса присяжных разделились: пятеро приняли решение, что мужчина виновен, а трое решили его оправдать. Таким образом был вынесен еще один обвинительный вердикт, сообщает пресс-служба Верховного суда РТ.

По данным суда, Гаврилюка-старшего также обвиняли в краже деталей из трансформаторной подстанции, совершенной в 2017 году. Сумму ущерба оценили в 200 тысяч рублей. По этому преступлению присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Кирилла Гаврилюка оправдали по эпизоду с боеприпасами. Его обвиняли в том, что в июле 2014 года он незаконно перевез через границу Таможенного союза боеприпасы, а затем привез их в Казань.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что тело известного в городе нумизмата Евгения Тарасова было обнаружено в его квартире на улице Столярова. Мужчина был убит выстрелом в голову, из его квартиры пропала коллекция ценных монет. Через месяц были задержаны предполагаемые убийцы Юрий и Кирилл Гаврилюки. В их гараже обнаружили пропавшие монеты. Им было предъявлено обвинение еще в нескольких преступлениях. Дело в суде по их просьбе рассматривалось присяжными заседателями.

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