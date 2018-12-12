Татар-информ

12 декабря 2018, 13:10

Общество

В Набережных Челнах временно отключат программы телевидения и радиовещания

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Общество

В Набережных Челнах временно отключат программы телевидения и радиовещания

В Автограде технические работы на мачте радиотелецентра продлятся два дня.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Популярные программы телевидения и радиовещания будут отключены в течение двух дней в Набережных Челнах. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

«Министерство информатизации и связи РТ информирует жителей Набережных Челнов о планируемых работах на мачте радиотелецентра объекта филиала РТРС „РТПЦ Республики Татарстан“ 13-14 декабря. Работы будут проводиться с 8.00 до 17.00», — сказано в сообщении пресс-службы.

В связи с проводимыми работами будут отключены программы телевидения и радиовещания «Эфир», «Дорожное радио» и «Болгар радиосы». Специалисты Минсвязи РТ просят жителей Автограда отнестись с пониманием к проводимым работам.
 

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