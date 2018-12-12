Космонавты из России исследовали отверстие в обшивке «Союза МС-09»

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос к кораблю «Союз МС-09», вскрыли его обшивку и взяли мазки из найденного отверстия и с поверхности корабля, сообщает РИА Новости.

«Какие-то махровые желтые. И черные», — сказал Кононенко об увиденных пятнах вокруг отверстия.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил космонавтов с успешной миссией. Собранные материалы переданы следствию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 30 августа на МКС произошла утечка воздуха. В бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» было обнаружено отверстие шириной около 3 см.

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