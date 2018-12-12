Песошин в Кремле наградил работников татарстанских предприятий, специалистов и ученых

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). В Казанском Кремле вручили российские и республиканские государственные награды. Ученые, врачи, работники культуры и специалисты татарстанских предприятий получили медали, звания и почетные грамоты из рук Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Он напомнил об особой дате проведения мероприятия — вручение наград прошло в День Конституции России, а затем озвучил предварительные итоги республиканской экономики за уходящий год.

«Здесь присутствуют работники промышленных и строительных предприятий, представители образовательной сферы, медицинских кругов, деятели культуры и искусства, а также работники государственных и муниципальных учреждений», — отметил Алексей Песошин.

Он добавил, что Татарстан традиционно входит в число лидирующих регионов по основным макроэкономическим показателям. По предварительной оценке, объем ВРП республики в этом году достигнет 2,4 трлн рублей, индекс промпроизводства составит 101,7%, а оборот розничной торговли вырастет до отметки 105,6% к прошлогодним показателям. Рост на 9,3% покажет и татарстанский внешнеторговый оборот.

По словам Песошина, присутствовавшие в зале представители различных отраслей своим ежедневным трудом способствуют достижению высоких экономических показателей региона.

«Благодаря труду и таланту вы добились высот в своей профессии и внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики», — заключил Премьер-министр РТ и искренне поблагодарил участников мероприятия за добросовестную работу и преданность своему делу.

Одним из награжденных оказался и Фарид Миргалиев — аппаратчик перегонки завода окиси этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим». За свой многолетний труд он удостоился звания «Заслуженный химик РФ».

«Я практически всю жизнь проработал на одном предприятии, в одном цеху. В молодости приехал по направлению в Нижнекамск, потом перешел на химкомбинат. И последние 38 лет тружусь на одном заводе», — рассказал Миргалиев.

Он отметил — столь длинному трудовому стажу на одном месте он обязан своему интересу к профессии, а также дружному коллективу предприятия, который для него стал второй семьей.

«Эта награда — она не только моя. Она — всему коллективу нашего цеха, поскольку труд аппаратчика, это коллективная работа. Мы все работаем в одной связке», — резюмировал специалист.

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