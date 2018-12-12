Жительница Набережных Челнов отсудила 30 тыс. рублей за сломанную в автобусе руку

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Жительница Набережных Челнов отсудила у МУП «Электротранспорт» 30 тыс. рублей за сломанную в автобусе руку. Об этом сообщается на официальном сайте Набережночелнинского городского суда РТ.

Инцидент произошел в Автограде в феврале 2018 года. Как удалось установить следствию, водитель автобуса «НЕФАЗ» совершил резкий и опасный маневр, в результате которого пассажирка не смогла удержаться и упала, сломав при падении руку.

Потерпевшая обратилась в суд с иском к МУП «Электротранспорт», которому принадлежит автобус, о компенсации морального вреда в сумме 100 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск лишь частично, обязав организацию выплатить потерпевшей 30 тыс. рублей.



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