Боксеры казанского клуба «Хан» закончили соревновательный год призерами турнира «Спарта»

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Шесть воспитанников клуба единоборств «Хан» заняли призовые места в турнире на призы клуба бокса «Спарта». Соревнования проходили среди более чем 100 старших и младших юношей из Марий Эл, Чувашии и Татарстана 8 и 9 декабря в казанском Дворце водных видов спорта. Этот турнир стал финальным в уходящем году, и на нем юные боксеры смогли подвести итоги годовой соревновательной деятельности.

Итоги соревнований прокомментировал руководитель клуба «Хан» Ильнур Гарипов: «Этот турнир был заключительным в году для детского отделения бокса клуба “Хан”. И то, что наши воспитанники заняли призовые места, несомненно, будет им стимулом и мотивацией для дальнейшего совершенствования. Хочется отметить, что большинство призеров этих соревнований — это дети из группы начальной подготовки, и это говорит о том, что подход к тренировочному процессу и методики были выбраны верно и принесли свой результат», — отметил он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.