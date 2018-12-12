Лекарства для химиотерапии внесены в список жизненно важных препаратов

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Алексей Залитко). Химиотерапевтические лекарства включили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, сообщил ТАСС помощник главы Минздрава РФ Виталий Флек.

Список лекарств был расширен современными и эффективными препаратами для химиотерапии больных онкологией, рассказал Флек.

Сроки ожидания диагностических мероприятий для больных онкологией также подверглись изменениям и были снижены с 30 до 14 дней.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление об изменениях в перечень лекарств, на данный момент он содержит 735 позиций.

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