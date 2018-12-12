На 23% снизилось количество отравлений спиртным в Татарстане в 2018 году

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Количество отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в Татарстане в этом году снизилось на 23% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по РТ.

Так, в республике зарегистрировано 490 случаев острых отравлений, из которых 80% приходится на мужское население.

«Основная доля отравившихся – лица в возрасте 18 лет и старше – 89,6%, на подростковое население (15 – 17 лет) приходится – 4,7%, на детское население (0 – 14 лет) – 5,7%», – говорится в сообщении ведомства.

Чаще всего жители Татарстана травились этанолом – почти 80% случаев, неуточненным спиртом – 10%, метанолом – 8%.

Скончались от острых отравлений 170 человек, в 2017 году – 237 человек.

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