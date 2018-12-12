ГИБДД Казани разыскивает водителя, который сбил 28-летнюю женщину и бросил ее на месте ДТП

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 28-летнюю девушку и бросил ее на месте ДТП, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
«11 декабря в 7.50 на перекрестке улиц Батыршина и Кулахметова был совершен наезд на 28-летнюю девушку. Водитель в нарушение ПДД с места происшествия уехал», – уточнили в Госавтоинспекции Казани.
В результате наезда женщина получила ушиб ноги.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.