Роспотребнадзор РТ открыл горячую линию по вопросам качества сладких новогодних подарков

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ открыло горячую линию для населения по вопросам качества и безопасности детских товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан готово ответить на вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров», – говорится в обращении сотрудников надзорного органа.

Горячая линия консультационного центра для потребителей будет работать ежедневно до 31 декабря с 9 утра до 17 вечера, кроме выходных и праздничных дней. Телефон: (843) 221-90-16.

Специализированная линия Роспотребнадзора РТ – (843) 273-15-83 – работает с понедельника по четверг с 10 утра до 17 вечера. В пятницу специалисты принимают звонки с 10 утра до 15.45 дня.

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