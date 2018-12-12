«Казаночка» обыграла соперниц из Омска в матче баскетбольной Суперлиги

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Баскетболистки «Казаночки» обыграли соперниц из омского «Нефтяника» в матче чемпионата России (Суперлига). Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 58:51, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.
Следующий матч казанский клуб проведет против команды «Ростов-Дон-ЮФУ»: главные претенденты на победу в Суперлиге встретятся 19-20 декабря в Ростове-на-Дону.
В настоящее время ростовчанки отстают от казанских баскетболисток на один балл и идут на втором месте в чемпионате.