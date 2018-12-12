Татарстанцы завоевали пять золотых медалей на всероссийском чемпионате по корэш

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Татарстанские спортсмены успешно выступили на всероссийском чемпионате по национальной борьбе корэш, который состоялся в Казани, передает «Елабуга 24».



В соревнованиях, которые прошли на коврах Дворца единоборств «Ак Барс», приняли участие более 150 борцов из тридцати регионов России, которые определили сильнейших в девяти весовых категориях.

Сразу в пяти весовых категориях «золото» завоевали представители Татарстана: Фирзар Гиниятуллин (до 60 кг), Ислам Фаляхов (до 70 кг), Ренас Калимуллин (до 85 кг), Ильмир Тухватуллин (до 90 кг), Раиль Нургалиев (до 100 кг). Елабужский борец Ислам Фаляхов – лучший в своей весовой категории. Воспитанник Рима Кавиева и Александра Обоймова в весовой категории до 70 кг по пути к финалу уверенно обошел четырех соперников, а в финале не оставил ни олного шанса борцу из Башкортостана.



Еще три «бронзы» сборной Татарстана принесли Искандер Муртазин (до 65 кг), Ренат Шайхутдинов (до 75 кг) и Булат Мусин (до 90 кг).

Главным батыром соревнований стал Сергей Павлик из Ульяновска, победивший в финале весовой категории свыше 100 кг татарстанца Радика Салахова.

Итоги чемпионата прокомментировал первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов. Он отметил, что на турнире собрался сильный состав участников чемпионата. Раньше по полярности этого вида спорта лидировали Татарстан и Башкортостан, а сейчас подтянулись и другие регионы. «Поэтому отрадно, что наши борцы одержали общекомандную победу», – подчеркнул Халил Шайхутдинов.



Как отметили сами участники, поклонников борьбы на поясах с каждым чемпионатом становится больше. По их словам, в последний раз такое количество зрителей они собирали три года назад. Чемпионат России также посетил четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

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