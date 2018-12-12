В Татарстане предлагают разрешить «скорой» ездить по выделенной полосе

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане предлагают властям разрешить «скорой» ездить по автобусной полосе. Об этом сообщается на официальном сайте ОНФ.

«Ежемесячно в Казани спецмашины собирают примерно тысячу штрафов, которые потом вынуждены опротестовывать в ГИБДД», – сообщается на сайте организации.

Бригады скорой медицинской помощи тратят много времени на передвижение по городу. А ведь оперативность медиков является одним из важнейших показателей их работы и, порой, играет главную роль в вопросах спасения жизней пациентов. Сейчас по «выделенке» разрешено ездить исключительно общественному транспорту и такси. Порой водители «скорой», спеша на вызов, заезжают на автобусную полосу. Чаще всего такие нарушения происходят в пиковые периоды, когда количество вызовов возрастает в разы.

По словам члена регионального штаба ОНФ в Республике Татарстан, депутата Госдумы Российской Федерации Равиля Хуснулина, такие решения принимаются на уровне регионов. «Эта инициатива абсолютно обоснована, никакой дополнительной инфраструктуры и финансовых расходов не требует, а польза от нее очевидна», – отметил Хуснулин.

По данным ОНФ, за 2017 год машинам скорой помощи было выписано 12 335 штрафов – то есть более тысячи штрафов в месяц. Стоит отметить, что зачастую штрафы удается опротестовать, но на это уходит много времени и сил.



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