В драмтеатре Набережных Челнов объявили сбор для семьи скончавшегося актера Фаниса Сахабутдинова

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре объявили сбор средств для семьи актера Фаниса Сахабутдинова, который свел счеты с жизнью 8 декабря. Сбор средств ведется в социальной сети «ВКонтакте».



У актера осталось трое малолетних детей. Денежные средства поступают на карту жены погибшего – Чулпан Садыковой, заслуженной артистки Татарстана. В сообщении говорится, что до сих пор поступают звонки со словами поддержки в адрес семьи актера.

«Спасибо всем, кто был с нами в эту трудную минуту. Благодарим за ваши искренние соболезнования и за оказанную помощь семье Фаниса Сахабутдинова <…>», – говорится в сообщении во «ВКонтакте».



Фанис Сахабутдинов родился в 1983 году в деревне Саклаубаш Сармановского района РТ. Сразу после окончания Казанского театрального училища в 2002 году он устроился на работу в драмтеатр Челнов, где сыграл в 14 спектаклях. В 2017 году Фанис Сахабутдинов получил номинацию на звание «Лучший актер второго плана» за роль Дивана в спектакле «В ночь лунного затмения».

Актера похоронили 9 декабря в родной деревне Саклаубаш Сармановского района РТ.

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