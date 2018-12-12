Роспотребнадзор РТ открыл горячую линию по вопросам безопасности детских товаров

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Горячая линия о качестве и безопасности товаров для детей будет открыта весь декабрь, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ. В список товаров входят: одежда, обувь, питание, игрушки, гигиенические принадлежности.

Консультационный центр принимает звонки по телефону (843) 221-90-16 в будни с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Роспотребнадзор РТ — по телефону (843) 273-15-83 с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.

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