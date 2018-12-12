(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Туроператор «Жемчужная река» сфальсифицировал билеты для части туристов, застрявших в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росавиации Сергея Извольского.

Как рассказал Извольский, в Китае сейчас находится около 230 клиентов туроператора без обратного билета.

Ведомство выяснило, что «Жемчужная река» продавала в составе турпакета воздушную перевозку на регулярный рейс авиакомпании «Пегас Флай», включая и рейс на 23 ноября из Жуковского в Хайкоу. Туристам выдали маршрут-квитанцию электронного билета, согласно которому обратный рейс должен был быть выполнен той же авиакомпанией 8 декабря. По словам Извольского, вчера представители «Пегас Флай» сообщили ведомству, что прекратили летать в Хайкоу уже в конце ноября, соответственно рейсы в декабре не были запланированы.

«Таким образом, маршрут-квитанция, которая была выписана „Жемчужной рекой“, содержит недостоверную информацию. По сути, это фальсификация документа о воздушной перевозке», — заключил представитель Росавиации, добавив, что о факте признаков мошенничества со стороны туроператора ведомство проинформировало правоохранительные органы.

Вчера в Казань из Китая прилетел самолет «ИрАэро» с 373 туристами на борту.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.