Российские ученые создали биотопливо из опилок

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Алексей Залитко). Биотопливо из опилок и других древесных отходов создали российские ученые, сообщает РИА Новости.

Основным преимуществом этой технологии является ее экологичность, а также возможность извлекать около 10% химических соединений, среди которых карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны и спирты. Об этом сообщил сотрудник МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН Борис Кичатов.

За последние несколько лет было изобретено немало способов добычи биотоплива. Чаще всего для его получения используется рапс, соя и другие злаковые культуры под воздействием на них особых бактерий и химикатов. Полученное вещество позже представляет собой этанол или другие спирты. С недоверием на такие исследования смотрят экологи, считая, что вред от уничтожения лесов под плантации выше, чем польза от отказа от ископаемого топлива.

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