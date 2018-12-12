(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В подвале дома ЖК «21 век» в Казани вспыхнул пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в подвале 18-этажного дома по улице Камалеева пришло сегодня в 8.13 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в МЧС РТ.

О горении утеплителя в подвале новостройки сообщил прораб. По вызову прибыли пожарные Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.

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