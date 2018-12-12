Сайт «Проверенный бизнес» победил на всероссийском конкурсе «Контрольная точка»

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Интернет-журнал о проверках малого бизнеса «Проверенный бизнес» для предпринимателей победил на всероссийском конкурсе «Контрольная точка» в номинации «Лучшая визуализация профилактического инструмента». Информация опубликована на сайте о проверках малого бизнеса.

«Министерство экономики Республики Татарстан награждено дипломом первой степени в номинации "Лучшая визуализация профилактического инструмента" с проектом интернет-ресурс "Проверенный бизнес"», — говорится в сообщении.

Итоги конкурса подвели в Москве, на конференции «Реформа КНД: новый госконтроль на практике».

Запущенный в январе этого года сайт «Проверенный бизнес» создан для организации эффективного взаимодействия предпринимателей с надзорными органами в Татарстане. Осенью появились бэк-офис с универсальными консультантами, которые работают с предпринимателями в режиме онлайн, и бесплатное мобильное приложение.

Кроме этого, на портале опубликованы практические рекомендации по прохождению проверок. Видеоролики о типичных нарушениях в бизнесе сгруппированы по распространенным видам предпринимательской деятельности. Благодаря этому ресурс стал популярен за пределами Татарстана: более половины посещений сайта — из других регионов страны.

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