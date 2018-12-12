«Легенды хоккея СССР» скрестят клюшки с командой альметьевских ветеранов на «Русской классике»

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). 28 и 29 декабря в Альметьевске состоится долгожданное мероприятие Высшей хоккейной лиги – «Русская классика» – это матч регулярного чемпионата ВХЛ, который проводится под открытым небом один раз в сезоне, сообщает пресс-служба ХК «Нефтяник».



«Русская классика» уже стала визитной карточкой лиги. 29 декабря на лед выйдут альметьевский «Нефтяник» и нефтекамский «Торос». Перед матчем пройдут многочисленные мероприятия, среди них – приезд команды «Легенды хоккея СССР», которые сразятся за победу с командой альметьевских ветеранов.



«Легенды хоккея СССР» популярны в России. В течение года они выезжают на матчи в разные города и везде собирают полные стадионы: в их составе «звезды» — 80 – 90-х годов, которые принесли мировую славу советскому хоккею, победители и призеры Олимпийских игр – Виктор Шалимов, Василий Первухин, Владимир Мышкин, Илья Бякин, Игорь Болдин, Вячеслав Буцаев, Борис Миронов, чемпионы мира Александр и Владимир Голиковы, Ирек Гимаев, Андрей Николишин.



За «Спутник» на лед выйдут легендарные «звезды» альметьевской команды прошлых лет: Рустем Абдулхаев, Рафик Якубов, Ильнур Гизатуллин, Сергей и Юрий Мордвинцевы, Камиль Залялютдинов, Ришат Гимаев, Игорь Фадеев, Айрат Мухитов, Юрий Козловский и другие мастера.



В Альметьевске состоится седьмая по счету «Русская классика». Первая прошла в Красноярске в 2012 году. Там же несмотря на минус 20 градусов на матч пришло более 16 тыс. зрителей. Затем мероприятие проходило в Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери, Москве и Кургане. Все матчи завершились победой гостей.



Хоккейную коробку в Альметьевске установят на городском катке с искусственным льдом на площади Нефтяников. Вокруг нее для болельщиков соорудят трибуны вместительностью около 6 тыс. человек. Билеты бесплатные, но их лучше получить заранее, так как спрос велик.



На матчи планируют приехать президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, легендарные хоккеисты Борис Майоров, Борис Михайлов, Юрий Ляпкин, а также руководители ВХЛ и хоккейных клубов.

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