В ГИБДД предложили сдавать «город» без предварительного ознакомления с маршрутом

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В ГИБДД предложили сдавать практическую часть экзамена на права («город») без предварительного ознакомления автолюбителей с маршрутом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы ведомства Николая Гилякова.

На сегодняшний момент на сайте инспекции размещен список утвержденных маршрутов, по которым инструкторы готовят подопечных заранее. По словам Гилякова, предлагается вернуться к старой схеме, существовавшей до 2014 года, при которой только экзаменаторы знали маршрут. Он добавил, что маршруты «города» не будут содержать аварийно-опасные участки дороги.

Ранее сообщалось, что претендентов на права будут учить ездить по автомагистрали на максимально разрешенной скорости.

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