Постоянное употребление красного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). При регулярном употреблении красного мяса и печени повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают «Известия» со ссылкой на опубликованное в European Heart Journal исследование.
Ученые из научно-исследовательского института в США отметили, что причиной опасности является побочный продукт бактерий, живущих в кишечнике человека, — триметиламин N-оксид.
Он образуется при переваривании красного мяса. В ходе эксперимента с добровольцами, которые питались разными видами мяса — белым или красным, специалисты обнаружили, что триметиламин N-оксид может повысить подверженность человека сердечно-сосудистым заболеваниям.