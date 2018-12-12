Татар-информ

12 декабря 2018, 08:04

Общество

В Татарстане полностью запущен второй мультиплекс

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Общество

В Татарстане полностью запущен второй мультиплекс

Фото: Рамиль Гали/архив

Теперь 99,3% населения РТ могут принимать 20 цифровых эфирных телеканалов двух мультиплексов.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» завершил поэтапное включение всех передатчиков второго мультиплекса в регионе. Теперь 99,3% населения РТ могут принимать 20 цифровых эфирных телеканалов двух мультиплексов в высоком качестве и без платы за просмотр, сообщает пресс-служба филиала.

«Для этого потребовалось ввести в эксплуатацию 87 передающих станций. Из них 25 построены с нуля, остальные – модернизированные станции», – говорится в сообщении.

Татарстан стал одним из лидеров и первопроходцев цифровизации телевидения в России, подчеркивают в филиале РТРС. Так, в 2011 году в Казани был запущен первый в стране передатчик в современном стандарте цифрового эфирного вещания DVB-T2. РТ также первой начала масштабное восстановление систем коллективного приема телевидения в многоквартирных жилых домах.

С ноября 2017 года на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России» доступны региональные программы ГТРК «Татарстан» в цифровом качестве, напомнили в организации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане аналоговое вещание отключат с 3 июня. Подробнее об этом процессе читайте в материале на sntat.ru

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