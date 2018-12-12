Госдума поддержала ликвидацию унитарных предприятий к 2021 году

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Государственная Дума в первом чтении поддержала законопроект о ликвидации действующих на конкурентных рынках государственных и муниципальных унитарных предприятий к 2021 году, передает ТАСС.

При этом первое чтение должно было состояться еще 22 ноября, но нижняя палата парламента отложила его из-за ряда претензий к документу, подготовленному Федеральной антимонопольной службой.

После консультаций было решено вывести из-под действия будущего закона унитарные предприятия, связанные с культурой и искусством, а также работающие на Крайнем Севере, отмечает газета «Ведомости».

Также предполагается, что, несмотря на запрет на организацию новых унитарных предприятий, они все-таки смогут создаваться в соответствии с федеральными законами и законодательными актами Президента и Правительства. Исключением станут и предприятия, действующие в сферах национальной безопасности и обороны.

Ко второму чтению парламентарии рассчитывают доработать законопроект.

Согласно данным ФАС, к ноябрю 2018 года в стране насчитывалось 17 тыс. 150 унитарных предприятий. Еще в январе 2013-го их было всего 11 тыс., однако к январю 2016-го их число выросло до 23,2 тыс. и затем начало снижаться.

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