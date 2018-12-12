Татар-информ

12 декабря 2018, 06:16

Сельское хозяйство

Минсельхоз расширит сеть атташе по АПК за рубежом для увеличения экспорта сельхозпродукции

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Сельское хозяйство

Минсельхоз расширит сеть атташе по АПК за рубежом для увеличения экспорта сельхозпродукции

Главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев и Минпромторга Денис Мантуров провели совещание с торговыми представителями России за рубежом.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства России планирует существенно расширить сеть атташе по АПК за рубежом для увеличения экспорта сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев и Минпромторга Денис Мантуров провели совещание с торговыми представителями России за рубежом. На нем обсуждалось увеличение поставок отечественной сельхозпродукции на внешние рынки и расширение сети атташе по АПК в мире.

По словам руководителя Минсельхоза, за рубежом должна быть создана сеть атташе как для поддержания поставок на традиционные рынки, так и для вывода на перспективные рынки качественно новой продукции. Их число к 2021 году должно достигнуть 50 человек.

Сеть атташе по АПК предполагается расширить за счет введения дополнительных ставок в посольствах и торгпредствах РФ.

 

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