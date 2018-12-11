На сайте Таткнигоиздата можно бесплатно прослушать сказку Тукая «Шурале»

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Уже сейчас на сайте Татарского книжного издательства доступна для бесплатного прослушивания сказка «Шурале» классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Об этом рассказала сотрудница издательства Айсылу Галиева.

Сказку читает народный артист Татарстана, заслуженный артист России Ильдус Ахметзянов.

«Ильдус абый Ахметзянов как никто другой читает произведения великого поэта, он мастер своего дела. Поэтому перед нами не стоял вопрос, кто будет озвучивать еще один шедевр Тукая – сказку «Шурале», – пояснила собеседница агентства.

В разделе аудиокниг на сайте Татарского книжного издательства записи произведений ряда татарских авторов доступны совершенно бесплатно – для этого достаточно пройти по ссылке.

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