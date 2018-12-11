В Заинске запустили новый проект «Кукла поможет» для детей с ОВЗ

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Заинске реализуется новый проект «Кукла поможет», рассчитанный на детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает «Заинск-информ».

В рамках данного проекта в центре «Радость» состоялся первый благотворительный мастер-класс, представленный руководителем народного театра марионеток «Мальвина» Аминой Зариповой.

Сначала руководитель театра рассказала детям и их родителям о том, какими разными бывают куклы – марионетки или пальчиковые, а после объяснила им, как сделать так, чтобы неподвижные персонажи ожили – стали двигаться и говорить. Затем каждый из участников мастер-класса поучаствовал в постановке музыкальной сказки «Репка».



Директор Дома культуры Мария Гарапшина рассказала, что этот проект и мастер-класс направлены на развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их адаптацию в обществе.



По словам специалистов, обязательным условием для успешной реализации этого доброго дела является участие родителей, которые должны видеть, как меняются их дети.

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