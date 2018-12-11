Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 25-летием Конституции Российской Федерации

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил граждан с 25-летием Конституции Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Вот уже четверть века, прошедшую после принятия на всенародном референдуме Конституции Российской Федерации, основной закон нашей страны стоит на страже интересов ее граждан», — подчеркнул Президент Татарстана.

Он отметил, что российская Конституция вобрала в себя самое лучшее из мирового опыта конституционного строительства, а благодаря продуманности и цельности она является одним их самых стабильных правовых актов.

«Татарстан в развитии своей правовой системы неукоснительно следует духу и букве главного правового документа нашей страны», — считает Рустам Минниханов.

По его словам, народ республики добился больших успехов в экономическом, культурном развитии, совершенствовании социальной политики и укреплении межнационального и межконфессионального согласия.

Рустам Минниханов подчеркнул, что татарстанцы отличаются трудолюбием, открытостью, уважением к историко-культурным традициям. Это формирует позитивный образ Татарстана и делает его привлекательным для работы, проживания, инвестиций и туризма.

«Конституция 1993 года открыла новый этап в укреплении государственности Российской Федерации. Принципиально важно при этом, чтобы все и каждый из нас изучали и руководствовались основным законом нашей великой страны», — заключил Рустам Минниханов, пожелав гражданам доброго здоровья, крепости духа, уверенности в силах государства и гражданского общества.

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