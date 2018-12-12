На федеральных трассах в Татарстане отремонтировано два моста и путепровод

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане отремонтировано два моста и путепровод, расположенные на федеральных автодорогах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

В частности, отремонтирован мост через Свиягу на 757-м км трассы М7 «Волга», находящийся на границах Зеленодольского и Верхнеуслонского районов. «На 389-метровом мостовом переходе восстановлено полотно, уложена новая гидроизоляция и устойчивая к вибрационным нагрузкам гранитно-литая композиция ASPHALIT, заменены деформационные швы на опорах и установлена судовая сигнализация, необходимая для направления судового хода», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, завершен ремонт моста через суходол на 787-м км этой же трассы. Здесь отремонтированы опоры и балки пролетного строения, мостовое полотно, а также установлены габаритные ворота для проезда сельхозтехники, 147 м барьерного и 132 м перильного ограждений.

В Бугульминском районе проведен ремонт путепровода через железную дорогу на 315-м км автодороги Р-239 Казань – Оренбург. Дорожники обновили опоры и пролетное строение, покрытие мостового перехода.

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