Татар-информ

12 декабря 2018, 02:45

Культура

Участники фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» дадут два концерта в Лаишевском районе

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Культура

Участники фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» дадут два концерта в Лаишевском районе

Утром артисты выступят на открытии нового сельского Дома культуры в поселке совхоза имени 25 октября, а вечером – в селе Малая Елга.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Лаишевском районе 17 декабря состоятся концерты открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Утром артисты выступят на открытии нового сельского Дома культуры в поселке совхоза имени 25 октября, а вечером – в селе Малая Елга, сообщает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

После новогодних праздников, в январе, гастроли фестиваля продолжатся в домах культуры Нурлатского района. Проект фестиваля осуществляется согласно распоряжению Президента РТ Рустама Минниханова в сельских домах культуры, построенных по республиканской программе «Сельские клубы».

В течение двух недель лауреаты фестиваля дали десять бесплатных концертов для жителей районов: 26 ноября в СДК села Красная Горка и в Зюринском СДК Мамадышского района, 27 ноября – в селах Янгулово и Норма Балтасинского района, 1 декабря – в селе Большие Кибякози и поселке Узяк Тюлячинского района, 8 декабря в селе Евлаштау и поселке Лесхоз Сабинского района.

Зрители смогли увидеть выступления победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» разных лет, выпускников Российского университета театрального искусства (ГИТИС), студентов Казанской государственной консерватории имени Жиганова – Игната Изотова и Александры Бушуевой, Амира Ахмадишина и Ильгиза Закиева (Казань), Нурзиды Валиуллиной и Алексея Родионова (Лаишево) и других.

Вход на все концерты свободный.

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