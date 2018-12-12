В Набережных Челнах в ходе акции против рака груди выявили четыре случая онкозаболевания

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялась профилактическая акция против рака молочной железы, в которой приняли участие более 280 женщин старше 40 лет, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ультразвуковое обследование прошли 90 человек, маммографию – 71. По результатам исследований медицинские работники выявили 28 случаев патологии молочной железы, из них четыре случая рака груди.

Однако это пока не окончательные результаты, так как на данный момент продолжается обработка снимков, сделанных маммографом. В течение недели маммография будет сделана еще более 40 женщинам по имеющимся показаниям.

Целью акции «Набережные Челны против рака молочной железы» является раннее выявление онкологии молочной железы. Обследование бесплатное. Следующая акция состоится в поликлинике 15 декабря. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Акции проводит городская поликлиника № 6 совместно с Республиканским онкологическим диспансером.

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