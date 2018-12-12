Татар-информ

12 декабря 2018, 03:31

Здоровье и среда

В Набережных Челнах в ходе акции против рака груди выявили четыре случая онкозаболевания

Рекомендуем

Здоровье и среда

В Набережных Челнах в ходе акции против рака груди выявили четыре случая онкозаболевания

По результатам исследований медицинские работники выявили в общей сложности 28 случаев патологии молочной железы.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялась профилактическая акция против рака молочной железы, в которой приняли участие более 280 женщин старше 40 лет, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ультразвуковое обследование прошли 90 человек, маммографию – 71. По результатам исследований медицинские работники выявили 28 случаев патологии молочной железы, из них четыре случая рака груди.

Однако это пока не окончательные результаты, так как на данный момент продолжается обработка снимков, сделанных маммографом. В течение недели маммография будет сделана еще более 40 женщинам по имеющимся показаниям.

Целью акции «Набережные Челны против рака молочной железы» является раннее выявление онкологии молочной железы. Обследование бесплатное. Следующая акция состоится в поликлинике 15 декабря. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Акции проводит городская поликлиника № 6 совместно с Республиканским онкологическим диспансером.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

С появлением «ватрушек» дети стали травмироваться в три раза чаще

Новости дня
03:31
В Набережных Челнах в ходе акции против рака груди выявили четыре случая онкозаболевания

По результатам исследований медицинские работники выявили в общей сложности 28 случаев патологии молочной железы.

02:45
Участники фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» дадут два концерта в Лаишевском районе

Утром артисты выступят на открытии нового сельского Дома культуры в поселке совхоза имени 25 октября, а вечером – в селе Малая Елга.

01:36
Снежные баталии и конкурс креативных саней: в Лениногорске началась подготовка к Новому году

Местные жители поучаствуют в конкурсе креативных саней и соревнованиях по биатлону среди команд юго-востока Татарстана.

00:40
Госдума поддержала ликвидацию унитарных предприятий к 2021 году
00:24
Альметьевцев призвали добровольно демонтировать самовольно установленные заборы и шлагбаумы

Различные сооружения были возведены жителями города незаконно.

11.12 23:58
ЦБ обнаружил увеличение оттока капитала более чем в три раза с начала года
11.12 23:53
Благодаря акции «Мы сможем» в центре «Астра» Елабуги оборудовали новые классы

В рамках республиканской акции проводится материальное оснащение реабилитационных центров.

11.12 23:45
Главный тренер УНИКСа о матче с «Уникахой»: «Нам нужно только первое место»

По словам Димитриса Прифтиса, казанцам необходимо обыграть испанцев с любым счетом.

11.12 23:36
Новак: Россия в декабре снизит добычу нефти до уровня октября
11.12 23:32
Основатель «гуманной педагогики» Шалва Амонашвили провел в Нижнекамске семинар для 300 педагогов

Основная мысль 87-летнего педагога, широко известного в России и за рубежом, заключается в идее превосходства «гуманного» обучения авторитарному.

11.12 23:26
Писателю Ринату Мухамадиеву вручили медаль «За большие заслуги перед татарским народом»

В Москве звезды эстрады и коллеги поздравили писателя с юбилеем.

11.12 23:22
Новичок УНИКСа: «Мне нравится, что в команде так много американцев»

Джеки Кармайкл поделился первыми впечатлениями от казанского клуба.

11.12 23:12
Лаишевцам в день открытия нового кинозала показали «Фантастических тварей» в 3D

Новый кинозал открыт в Лаишеве на средства федерального гранта.

11.12 23:10
Защитник УНИКСа об игре с испанцами: «Нам нужно весь матч быть предельно сконцентрированными»

Трентон Локетт обратил внимание на силу нападения «Уникахи», одной из самых забивающих команд Кубка Европы.

11.12 22:58
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей
11.12 22:46
Три района Казани частично останутся без электричества

Одной из причин отключения света станет ремонт ЛЭП.

11.12 22:30
В Елабуге проложат дополнительные ветки водовода

На дополнительные ветки водоводов планируется потратить свыше 10 млн рублей.

11.12 22:24
Госдума подняла МРОТ до прожиточного минимума
11.12 22:10
В Татарстане будет создана Ассоциация учителей технологии

В Елабужском институте КФУ прошел Форум учителей технологии РТ.

11.12 21:58
Алина Загитова возглавила рейтинг ISU среди девушек

Лидерами среди спортивных пар стали татарстанка Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

11.12 21:52
В Елабуге будут определены места для применения пиротехники

С 20 декабря на территории Татарстана вводится противопожарный режим.

11.12 21:44
В Буинске обновили стелу «Хлеб всему голова», созданную из столовых ложек

Композиция включает изображение хлебных колосьев, для изготовления которых было использовано более 3 тыс. столовых ложек.

11.12 21:32
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года
11.12 21:30
В Татарстане откроется офис «Парламентской газеты»

С января следующего года в республике будет выпускаться «Парламентская газета. Татарстан».

11.12 21:20
В Татарстане рентабельность производства продукции растениеводства ожидается на уровне 14,4%

Лидером по урожайности в пересчете на условные зерноединицы стал Заинский район.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×