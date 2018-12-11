Альметьевцы завоевали главный приз среди знатоков олимпийского движения

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В традиционной научной Олимпийской сессии, которая состоялась в учебном корпусе Поволжской академии спорта и туризма, приняли участие студенты вузов из Казани, Альметьевска и Набережных Челнов. Альметьевцам достался главный приз в конкурсе «Знатоки олимпизма», сообщает пресс-служба Поволжской академии спорта и туризма.



За победу в конкурсе сражались команды девяти вузов. Тестовые вопросы и блиц-опрос для капитанов команд определили полуфиналистов, которые сразились за три финальные путевки в рамках конкурса «Где логика?».



Участники за 30 секунд должны были выяснить, что именно объединяет три представленных им на обсуждение изображения. В итоге главный приз достался представителям Альметьевского колледжа физической культуры.



Также в рамках сессии было представлено 11 научных докладов на олимпийскую тематику. Докладчики поднимали вопросы наследия чемпионата мира по футболу, антидопинговые меры в России, изменение дизайна медалей и другие не менее интересные темы.



О психологических смыслах ритуалов в спорте рассказала студентка Поволжской академии Регина Галеева. Благодаря исследованию Регины участники конференции узнали о ритуальных заклинаниях под одеялом Елены Исинбаевой, ледовых привычках хоккеистов и фигуристов.



Студент Альметьевского колледжа физической культуры Айнур Шарафутдинов, ставший в этом году победителем Олимпийской сессии, в своем докладе «Олимпийские династии СССР и России» проанализировал влияние генетики на спортивные результаты, изучив родословные известных спортивных семей, где оба родителя – победители или призеры Олимпийских игр. Теперь Айнур поборется за победу во всероссийском этапе.

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