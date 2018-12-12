Снежные баталии и конкурс креативных саней: в Лениногорске началась подготовка к Новому году

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Лениногорском районе РТ началась подготовка к новогодним праздникам, главное торжество по традиции пройдет в парке «Юбилейный», передает «Татарстан 24».

22 декабря откроется парк «Юбилейный», здесь Eже идут приготовления к празднику. Работники предприятий и организаций создадут новогоднюю атмосферу: украсят улицы и парки, вылепят снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, уходящего года Собаки и приходящего года Свиньи, подключат праздничную иллюминацию. Украшения появятся на арках, сцене, малых архитектурных формах, будет организована большая ледяная горка и катание на лошадях.

Местные жители смогут принять участие в праздничных мероприятиях: конкурсах, спектаклях, соревнованиях, просмотрах новогодних кинофильмов, ярмарках. Кроме того, состоится традиционное поощрение отличников учебы и много других сюрпризов.

Также в Лениногорске состоится первый чемпионат по снежным баталиям – в нем смогут принять участие и дети, и взрослые. Местные жители поучаствуют в конкурсе креативных саней и в соревнованиях по биатлону среди команд юго-востока Татарстана. Также в Лениногорском районе состоится традиционный турнир среди дворовых хоккейных клубов. На городской площади уже заливают каток.

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