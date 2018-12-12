Альметьевцев призвали добровольно демонтировать самовольно установленные заборы и шлагбаумы

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Жителей Альметьевска призвали добровольно демонтировать самовольно установленные объекты недвижимости, сообщает пресс-служба Альметьевского района РТ.

Различные сооружения были возведены жителями города незаконно. Выявить их удалось благодаря обращениям граждан.

Среди них – конструкция в виде беседки на металлических стойках, расположенная на придомовой территории многоквартирного дома № 16 по улице Валеева, шлагбаум при въезде во двор, расположенный между жилыми домами по улице Тукая №№ 61/2 и 51, забор со стороны улицы Рината Галеева между частными домами №№ 17 и 18 по улице Анвара Багаутдинова.

Жители должны демонтировать объекты в течение десяти дней с восстановлением благоустройства территории. Если же горожане откажутся демонтировать объект, то власти города проведут принудительный демонтаж, а затраты впоследствии будут компенсированы за счет владельцев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.