В Нижнекамске большим фестивалем «От сердца к сердцу» закрыли Декаду инвалидов

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамском музыкальном колледже имени Сайдашева в рамках Декады инвалидов состоялся фестиваль творчества «От сердца к сердцу». Главными героями праздника стали люди с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Трогательные номера подготовили воспитанники коррекционных школ, общество инвалидов и реабилитационный центр «Надежда». Праздник открыли победители Всероссийского фестиваля жестовой песни Никита Исаев и Виктория Фоменко.





Участники концерта раскрыли свои актерские, вокальные, хореографические таланты и были награждены памятными подарками и дипломами.

В фойе работала выставка прикладного искусства, где свои творческие труды представили люди с ограниченными возможностями, каждый проявил фантазию по-своему.





Сегодня в Нижнекамске проживает примерно 20 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья. Начальник Управления образования Вадим Матюшин отметил, что в городе уже не первый год проводится фестиваль безграничного таланта, на котором участники доказывают, что талант действительно не имеет границ, при этом творческий потенциал становится все выше.

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