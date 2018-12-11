Татар-информ

11 декабря 2018, 23:58

Экономика и финансы

ЦБ обнаружил увеличение оттока капитала более чем в три раза с начала года

Рекомендуем

Экономика и финансы

ЦБ обнаружил увеличение оттока капитала более чем в три раза с начала года

Из 58,5 млрд долларов более 16 млрд бизнес вывел из страны за ноябрь.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). За одиннадцать месяцев 2018 года частный сектор вывел из России 58,5 млрд долларов. Таким образом, чистый отток капитала по сравнению с аналогичным периодом 2017-го вырос в 3,3 раза, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

За январь–ноябрь прошлого года вывоз капитала равнялся 17,7 млрд долларов, отмечается в сообщении регулятора.

При этом ранее Банк России предварительно оценил объем оттока капитала за январь–октябрь текущего года в 42,2 млрд долларов. Таким образом, за ноябрь из страны были выведены примерно 16,3 млрд долларов.

Еще в конце октября ЦБ повысил прогноз вывоза капитала в 2018 году до 66 млрд долларов с прежних 55 млрд. Увеличение чистого оттока капитала наблюдалось и в 2017-м: тогда он вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016-м и достиг 31,3 млрд долларов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Челнинская ТОСЭР в ближайшие два месяца пополнится 13 новыми резидентами

Новости дня
00:40
Госдума поддержала ликвидацию унитарных предприятий к 2021 году
00:24
Альметьевцев призвали добровольно демонтировать самовольно установленные заборы и шлагбаумы

Различные сооружения были возведены жителями города незаконно.

11.12 23:58
ЦБ обнаружил увеличение оттока капитала более чем в три раза с начала года
11.12 23:53
Благодаря акции «Мы сможем» в центре «Астра» Елабуги оборудовали новые классы

В рамках республиканской акции проводится материальное оснащение реабилитационных центров.

11.12 23:45
Главный тренер УНИКСа о матче с «Уникахой»: «Нам нужно только первое место»

По словам Димитриса Прифтиса, казанцам необходимо обыграть испанцев с любым счетом.

11.12 23:36
Новак: Россия в декабре снизит добычу нефти до уровня октября
11.12 23:32
Основатель «гуманной педагогики» Шалва Амонашвили провел в Нижнекамске семинар для 300 педагогов

Основная мысль 87-летнего педагога, широко известного в России и за рубежом, заключается в идее превосходства «гуманного» обучения авторитарному.

11.12 23:26
Писателю Ринату Мухамадиеву вручили медаль «За большие заслуги перед татарским народом»

В Москве звезды эстрады и коллеги поздравили писателя с юбилеем.

11.12 23:22
Новичок УНИКСа: «Мне нравится, что в команде так много американцев»

Джеки Кармайкл поделился первыми впечатлениями от казанского клуба.

11.12 23:12
Лаишевцам в день открытия нового кинозала показали «Фантастических тварей» в 3D

Новый кинозал открыт в Лаишеве на средства федерального гранта.

11.12 23:10
Защитник УНИКСа об игре с испанцами: «Нам нужно весь матч быть предельно сконцентрированными»

Трентон Локетт обратил внимание на силу нападения «Уникахи», одной из самых забивающих команд Кубка Европы.

11.12 22:58
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей
11.12 22:46
Три района Казани частично останутся без электричества

Одной из причин отключения света станет ремонт ЛЭП.

11.12 22:30
В Елабуге проложат дополнительные ветки водовода

На дополнительные ветки водоводов планируется потратить свыше 10 млн рублей.

11.12 22:24
Госдума подняла МРОТ до прожиточного минимума
11.12 22:10
В Татарстане будет создана Ассоциация учителей технологии

В Елабужском институте КФУ прошел Форум учителей технологии РТ.

11.12 21:58
Алина Загитова возглавила рейтинг ISU среди девушек

Лидерами среди спортивных пар стали татарстанка Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

11.12 21:52
В Елабуге будут определены места для применения пиротехники

С 20 декабря на территории Татарстана вводится противопожарный режим.

11.12 21:44
В Буинске обновили стелу «Хлеб всему голова», созданную из столовых ложек

Композиция включает изображение хлебных колосьев, для изготовления которых было использовано более 3 тыс. столовых ложек.

11.12 21:32
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года
11.12 21:30
В Татарстане откроется офис «Парламентской газеты»

С января следующего года в республике будет выпускаться «Парламентская газета. Татарстан».

11.12 21:20
В Татарстане рентабельность производства продукции растениеводства ожидается на уровне 14,4%

Лидером по урожайности в пересчете на условные зерноединицы стал Заинский район.

11.12 21:12
В Нижнекамске триумфально завершился республиканский тур Академии Спивакова

Финальный концерт Академии Спивакова открыл камерный оркестр из Нижнекамска.

11.12 20:58
В Верхнеуслонском районе РТ отремонтировано 8 км трассы Казань – Буинск – Ульяновск

Дорожники использовали новые технологии во время ремонта проезжей части.

11.12 20:51
Татарстанцы завоевали свыше 30 медалей на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике

В турнире приняли участие более 130 участников из Нижнего Новгорода, Архангельска, ЯНАО, Ульяновска, Пензы, Республики Коми и Республики Татарстан.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×