ЦБ обнаружил увеличение оттока капитала более чем в три раза с начала года

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). За одиннадцать месяцев 2018 года частный сектор вывел из России 58,5 млрд долларов. Таким образом, чистый отток капитала по сравнению с аналогичным периодом 2017-го вырос в 3,3 раза, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

За январь–ноябрь прошлого года вывоз капитала равнялся 17,7 млрд долларов, отмечается в сообщении регулятора.

При этом ранее Банк России предварительно оценил объем оттока капитала за январь–октябрь текущего года в 42,2 млрд долларов. Таким образом, за ноябрь из страны были выведены примерно 16,3 млрд долларов.

Еще в конце октября ЦБ повысил прогноз вывоза капитала в 2018 году до 66 млрд долларов с прежних 55 млрд. Увеличение чистого оттока капитала наблюдалось и в 2017-м: тогда он вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016-м и достиг 31,3 млрд долларов.

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