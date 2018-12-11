Главный тренер УНИКСа о матче с «Уникахой»: «Нам нужно только первое место»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» о том, в каком состоянии команда подходит к завтрашнему матчу Кубка Европы с испанской «Уникахой», подчеркнув, что казанцы твердо намерены победить и занять первое место в группе.

«Мы хотим выиграть, – сразу сказал Прифтис. – И выйти в Топ-16 с первого места. Для этого нам необходимо обыграть "Уникаху" с любым счетом. Это очень важно для нас».

«Да, играть предстоит с очень хорошей командой. "Уникаха" обладает одной из лучших линий нападения в турнире, и у них всего один травмированный. Значит, тот же состав, что и в первой нашей встрече, когда они в Малаге обыграли нас в овертайме. Значит, мы должны быть сфокусированы на обороне», – отметил Димитрис.

Но и в последней игре группового турнира в Германии со «Скайлайнерс» УНИКС должен сыграть успешно, добавил специалист. «Для успешного старта в Топ-16 нам необходимо победить и "Уникаху", и "Скайлайнерс". И непременно финишировать в группе первыми», – повторил наставник казанцев.

Комментируя дебют в УНИКСе американского форварда Джеки Кармайкла, Прифтис выразил уверенность в его хороших перспективах: «Он осенью сыграл за "Автодор" против УНИКСа, а затем в составе нашей команды с "Зенитом", то есть в его активе всего два официальных матча в Лиге ВТБ. Думаю, что он нам поможет. И уже во второй половине матча в Санкт-Петербурге Джеки заиграл так, как я и ожидал. Надеюсь, и завтра он поможет нам победить».

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