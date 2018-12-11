Татар-информ

11 декабря 2018, 23:22

Спорт

Новичок УНИКСа: «Мне нравится, что в команде так много американцев»

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Спорт

Новичок УНИКСа: «Мне нравится, что в команде так много американцев»

Джеки Кармайкл поделился первыми впечатлениями от казанского клуба.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Новичок казанского УНИКСа – американский форвард Джеки Кармайкл рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» о своих первых впечатлениях от новой команды и предстоящей игре с «Уникахой» в Кубке Европы.

«Все здорово в УНИКСе. Ребята много и энергично работают, помогают, учат меня тому, что может мне пригодиться в Казани, – заметил спортсмен. – Так что я всем доволен, адаптация в новой команде идет успешно. Мне нравится, что команда здорово отрабатывает в защите, уважаю такую манеру. Надеюсь, смогу помочь».

«Но больше всего мне нравится, что в УНИКСе там много американцев, я стал седьмым», – с улыбкой добавил Кармайкл.

В прошлом Кармайкл играл в Испании, поэтому хорошо представляет, силу «Уникахи», с которой завтра в Кубке Европы казанцы сыграют дома. «Это очень хорошая команда, очень атлетичная, знаю, что УНИКС проиграл в первой встрече в Малаге. Но при должной защите нам по силам обыграть испанцев. И я верю в нашу победу», – сказал он. 

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