Новичок УНИКСа: «Мне нравится, что в команде так много американцев»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Новичок казанского УНИКСа – американский форвард Джеки Кармайкл рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» о своих первых впечатлениях от новой команды и предстоящей игре с «Уникахой» в Кубке Европы.

«Все здорово в УНИКСе. Ребята много и энергично работают, помогают, учат меня тому, что может мне пригодиться в Казани, – заметил спортсмен. – Так что я всем доволен, адаптация в новой команде идет успешно. Мне нравится, что команда здорово отрабатывает в защите, уважаю такую манеру. Надеюсь, смогу помочь».

«Но больше всего мне нравится, что в УНИКСе там много американцев, я стал седьмым», – с улыбкой добавил Кармайкл.

В прошлом Кармайкл играл в Испании, поэтому хорошо представляет, силу «Уникахи», с которой завтра в Кубке Европы казанцы сыграют дома. «Это очень хорошая команда, очень атлетичная, знаю, что УНИКС проиграл в первой встрече в Малаге. Но при должной защите нам по силам обыграть испанцев. И я верю в нашу победу», – сказал он.

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