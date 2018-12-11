Защитник УНИКСа об игре с испанцами: «Нам нужно весь матч быть предельно сконцентрированными»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник казанского УНИКСа американец Трентон Локетт рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» о своих ожиданиях от завтрашнего матча Кубка Европы с испанской «Уникахой»

«Да, нам было сложно в Малаге с "Уникахой". Сложно было и недавно с "Зенитом" после почти трехнедельной безыгровой паузы, – признался Локетт. – Еще и травмированных у нас много. Так для того, чтобы окончательно войти в игровой ритм, нам нужно еще два-три дня. Но в перерыве тренеры очень хорошо организовали нашу работу».

Говоря о завтрашней игре с испанцами, Локетт сказал, что УНИКС сильно мотивирован: «Нам нужно обязательно занять первое место в группе, чтобы стартовать в Топ-16 с лучшей позиции. Поэтому мы намерены приложить максимум усилий для взятия реванша у "Уникахи"».

Трентон отметил силу нападения «Уникахи», одной из самых забивающих команд Кубка Европы: «Испанцы очень много забивают. Именно атака является главным оружием этой команды. Значит, нам все 40 минут нужно быть предельно сконцентрированными и агрессивными в защите».

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