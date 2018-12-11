Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Роскомнадзор оштрафовал американскую корпорацию Google на 500 тыс. рублей за неподключение к системе, содержащей список запрещенных интернет-ресурсов. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Александр Жаров, передает ТАСС.

При этом Жаров напомнил, что поисковая система в установленные сроки не присоединилась к Федеральной государственной информационной системе и тем самым нарушила федеральное законодательство.

Руководитель Роскомнадзора заверил, что возглавляемое им ведомство и далее будет наблюдать за соответствием деятельности компании действующим в стране законодательным нормам. В связи с этим он анонсировал возбуждение очередного административного дела против Google.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роскомнадзор оценил размер возможного штрафа, который может быть наложен на поисковик, в 500 тыс. – 700 тыс. рублей.

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