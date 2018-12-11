Писателю Ринату Мухамадиеву вручили медаль «За большие заслуги перед татарским народом»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Писатель, главный редактор федеральной газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев отметил 70-летний юбилей в Татарском культурном центре Москвы, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Также юбиляру была вручена медаль Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом».



Писателя поздравили председатель правления Московской городской организации Союза писателей России Владимир Баяринов, академик РАН Роберт Нигматуллин, председатель Союза композиторов РФ и РТ Рашид Калимуллин. Гостями вечера стали деятели культуры и искусства, ученые, представители землячества Татарстана в Москве.



Поздравления от друзей и коллег чередовались с выступлениями представителей татарской эстрады из Казани, Уфы и Москвы. Среди них были заслуженный артист России, Татарстана и Башкортостана Идрис Газиев, заслуженная артистка РФ и РТ Наиля Фатехова, ансамбль народного танца «Ильдан» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РТ Радиф Яваев) и многие другие.



Ринат Мухамадиев является лауреатом Государственном премии имени Г. Тукая, международной премии Турции, премии стран Азии и Африки «Лотос», премий имени Платонова и имени Шолохова.



С 2004 года прозаик возглавляет федеральную просветительскую газету «Татарский мир». Мухамадиев написал более 70 книг на татарском и русском языках. Читатель хорошо знаком с его романами и повестями: «Ак кыялар турында хыял» («Мечта о белых скалах»), «Кенэри читлек кошы» («Львы и канарейки»), «Сират купере» («Мост над адом»), «Утлы таба остендэ» («Крушение») и другими произведениями.

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