Три района Казани частично останутся без электричества

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 12 декабря, часть жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Вахитовском районе города с 8 до 11 часов отключат свет в домах №№ 29 и 31 по улице Гаспринского, а также на улице Нариманова. С 8 до 13 часов не будет электроэнергии в доме № 5/13 по улице Рахматуллина, а с 14 до 18 часов – в домах № 36 по улице Баумана, № 9/11 по улице Тукая и № 19 по улице Право-Булачная.

Кроме того, с 9 до 17 часов в поселке Отары Приволжского района отключение света затронет дома по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я Победиловские, 4-я, 5-я и 6-я Отарские, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Правды, Приволжская, Придорожная.

Помимо этого, с 9 до 18 часов электроэнергии не будет в поселке Константиновка Советского района в части домов по улице Интернациональная и на улицах Березовая, Загоскина, Заречная, Лесная, Овощеводов, Озерная, Садовая, Советская, Солнечная, Хансувар, Школьная. Отключат свет и в поселке Радужный по улицам Коринфского, Райская, Тенишева и Хлебникова, в поселке Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая и Пейзажная, а также в доме № 6 по улице Курынова.

Причинами отключения станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, отмечает пресс-служба Сетевой компании.

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