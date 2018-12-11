Госдума подняла МРОТ до прожиточного минимума

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Государственная Дума сегодня единогласно поддержала закон об увеличении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. С Нового года МРОТ увеличится на 117 рублей и будет равняться 11 тыс. 280 рублям, передает ТАСС.

Закон входит в пакет документов, связанных с проектом федерального бюджета на 2019–2021 годы.

Требование о том, что МРОТ на год должен соответствовать прожиточному минимуму за II квартал предыдущего года, содержится в соответствующем федеральном законе, принятом в конце 2017-го.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», по оценке Минтруда РФ повышение МРОТ вызовет рост зарплат примерно 3,7 млн работников.

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