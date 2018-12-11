Алина Загитова возглавила рейтинг ISU среди девушек

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) среди девушек.

В обновленном по итогам года рейтинге Загитова занимает первую строчку с 4 тыс. 470 очками, причем 1200 из них были заработаны на Олимпиаде в Пхенчхане.

Евгения Медведева стала второй с 4 тыс. 174 баллами, а третьей оказалась канадка Кейтлин Осмонд (с таким же количеством очков, как и у Медведевой).

Татарстанка же Евгения Тарасова и ее напарник Владимир Морозов по версии ISU – лучшие среди спортивных пар с 4 тыс. 703 баллами, из которых на Играх в Пхенчхане получены 1080.

Представляющие Германию Алена Савченко и Бруно Массо стали вторыми с 4 тыс. 196 очками, а французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре – третьими (4 тыс. 121).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошедшем в канадском Ванкувере финале Гран-при по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими.

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