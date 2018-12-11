Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2021 года. Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее федеральный закон поддержали Государственная Дума и Совет Федерации. Прежде заморозка накопительной пенсии была ограничена 2020 годом.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан России идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне могли самостоятельно распоряжаться отчислениями, например, направив их на формирование своих пенсионных накоплений.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Пенсионном фонде России рассчитывают прояснить вопрос с накопительной пенсией после принятия закона об индивидуальном пенсионном капитале, что может произойти в будущем, 2019 году.

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