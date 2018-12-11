В Буинске обновили стелу «Хлеб всему голова», созданную из столовых ложек

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Буинске обновили стелу «Хлеб всему голова», которая расположена на кольцевой развязке участка автодороги Казань – Ульяновск, сообщает пресс-служба администрации Буинского района РТ.

Торжественное открытие памятного знака состоялось в октябре 2009 года. Композиция включает изображение хлебных колосьев, для изготовления которых было использовано свыше 3 тыс. столовых ложек. Автор оригинальной идеи – буинский художник Фарит Садриев.

Этой осенью здесь заменили старые светильники на светодиодные, произвели покраску и установили новые гербы с внутренней подсветкой.

Местных жителей обновленная стела сильно впечатлила. Фотография, выложенная на официальной странице города в соцсети, также вызвала интерес подписчиков.

«Как же я по тебе скучаю Буинск. По родным краям, родным и друзьям», «Уааау, прикольно смотрится», «Очень красивое фото) сильно так», – написали фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Т-и).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.