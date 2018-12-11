В Татарстане рентабельность производства продукции растениеводства ожидается на уровне 14,4%

(Арск, 11 декабря, «Татар-информ»). В этом году рентабельность производства продукции растениеводства в Татарстане ожидается на уровне 14,4%, или 113% к показателю прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов на зональном семинаре-совещании по теме «Резервы повышения эффективности производства в сельском хозяйстве», прошедшем в Арске.

«В этом году в республике собрано 3,9 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн сахарной свеклы, заготовлено кормов для животноводства 1,6 млн тонн кормовых единиц», – отметил Габдрахманов.

По его словам, по производству сельскохозяйственных культур в пересчете на условные зерноединицы лидирует Заинский район, где урожайность составляет 33,9 центнера с гектара при среднем показателе по республике 25,8 центнера с гектара, на втором месте – Сармановский район (33,4 ц/га), а на третьем – Атнинский (32,9 ц/га). В числе районов, где урожайность в зерноединицах ниже среднего показателя по республике, замминистра назвал Пестречинский (19,4 ц/га), Лаишевский (20,3 ц/га), Рыбно-Слободский (21,1 ц/га), Высокогорский (21,8 ц/га) и Мамадышский (22,8 ц/га) районы.

Как заметил докладчик, валовой сбор урожая сельскохозяйственных культур во многом зависит от количества внесенных минеральных удобрений. Так, в Атнинском районе, где минеральных удобрений внесли 71,7 кг действующего вещества на гектар посевов, урожайность в зерноединицах составила 32,9 ц/га, а в Тюлячинском районе, где внесено 35,1 кг действующего вещества, – всего лишь 24,7 ц/га.

На семинаре перед земледельцами на следующий год поставлена задача обеспечить внесение минеральных удобрений на уровне 70 кг действующего вещества на гектар, потребность в них составляет 200 тыс. тонн. По состоянию на 5 декабря в республике накоплено (с учетом осеннего внесения) минеральных удобрений под урожай 2019 года 11,6 кг действующего вещества на гектар.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», провел зональный семинар-совещание по теме «Резервы повышения эффективности производства в сельском хозяйстве» вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Участниками мероприятия стали представители 11 муниципалитетов: на семинар были приглашены главы Арского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского и Тюлячинского районов, начальники управлений сельского хозяйства и продовольствия, руководители крупных сельхозформирований и компаний-инвесторов.

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