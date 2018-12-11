Татар-информ

11 декабря 2018, 20:37

ОбществоНаука и образование

Замглавы Кукморского района РТ пожаловалась в Госсовете на нехватку клинических психологов в школах

ОбществоНаука и образование

Замглавы Кукморского района РТ пожаловалась в Госсовете на нехватку клинических психологов в школах

Фото: архив/Рамиль Гали

Проблему нужно решить на республиканском уровне, считает Равия Каримуллина.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В образовательных организациях Кукморского района Татарстана не хватает клинических психологов. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку заявила заместитель главы Кукморского района Равия Каримуллина.

«Есть проблема, которую нужно решить на республиканском уровне, мы поднимали этот вопрос в Казани. Нет подготовленных клинических психологов. Есть только в городских школах, а в сельских не предусмотрено», – сказала докладчик.

По ее словам, в районе создана рабочая группа из числа психологов четырех городских школ и детских садов, которая при необходимости направляется в сельские образовательные организации. «Но это не решение вопроса», – подчеркнула Каримуллина. 

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