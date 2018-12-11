В Верхнеуслонском районе РТ отремонтировано 8 км трассы Казань – Буинск – Ульяновск

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе Татарстана возле села Лесные Моркваши завершен ремонт 8-километрового участка автодороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Во время ремонта участка автодороги с 0-го по 8-й км дорожники уложили асфальтобетон, запроектированный по методу ЩМА-19. «Метод позволяет подобрать оптимальный состав смесей асфальтобетона, параметров вяжущего и каменного материала для конкретных природно-климатических зон с учетом интенсивности движения», – уточняется в сообщении пресс-службы.



Кроме того, специалисты укрепили обочины, восстановили более 950 метров барьерного ограждения и свыше 50 дорожных знаков, а также нанесли дорожную разметку термопластиком.

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