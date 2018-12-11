Госкомитет РТ по туризму о туроператоре «Жемчужная река»: Надеемся, дело не дойдет до суда

(Лаишевский район, 11 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). В Госкомитете Татарстана по туризму надеются, что туроператор «Жемчужная река» добровольно возместит убытки туристам, которые не могли вернуться из Китая в Казань. Об этом ИА «Татар-информ» завил заместитель председателя комитета Артур Абдрашитов.

«Туристам необходимо обратиться в то турагентство, где приобреталась путевка либо напрямую к туроператору „Жемчужная река“, с указанием всех расходов, которые были понесены в результате сложившейся ситуации, — сказал он. — Практика возвращения денежных средств имеется в настоящее время. Будем надеяться, что сам туроператор будет эти расходы возмещать, и дело все-таки не дойдет до судебных разбирательств».

В Казань прибыли 373 туриста, которые не могли улететь с китайского острова Хайнань. Авиакомпания «ИрАэро» прекратила полеты между Россией и Хайнанем из-за задолженности туроператора «Жемчужная река».

Специалисты Роспотребнадзора заявили о готовности оказать помощь татарстанцам, которые с вечера 7 декабря не могли вылететь в Казань.

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